وصول رئيس وزراء اليونان إلى إسرائيل

(وكالات)



أعلن مكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وصوله يوم الاثنين إلى إسرائيل حيث من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كان ميتسوتاكيس قد قال لقمة القاهرة للسلام يوم السبت إنه ليس هناك أي شكل من أشكال التدخل العسكري قد يحل محل الحاجة لحل سياسي قابل للتنفيذ.