إعلان

BBC

وصول رئيس وزراء اليونان إلى إسرائيل

03:19 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

رئيس وزراء اليونان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات)


أعلن مكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وصوله يوم الاثنين إلى إسرائيل حيث من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كان ميتسوتاكيس قد قال لقمة القاهرة للسلام يوم السبت إنه ليس هناك أي شكل من أشكال التدخل العسكري قد يحل محل الحاجة لحل سياسي قابل للتنفيذ.

سوق مصراوى

رئيس وزراء اليونان إسرائيل كيرياكوس ميتسوتاكيس بنيامين نتنياهو

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر.