الصحة الفلسطينية: 5087 شهيدًا بينهما 2055 طفلًا في العدوان على غزة
مصراوي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستخدم أسلحة في القصف تؤدي إلى حروق بنسبة 70 % إلى 100٪
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدًا منهم 182 طفلًا.
ولفتت الصحة الفلسطينية، إلى أن ضحايا العدوان الإسرائيلي وصلت إلى 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة إضافة إلى 15273 مصابًا
وأوضحت الصحة عن تلقيها 1500 بلاغ عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفلا.
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