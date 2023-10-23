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BBC

جيش الاحتلال الإٍسرائيلي يعلن عن تنفيذه مداهمة محدودة بغزة

12:24 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي، أن قواته البرية نفذت مداهمات محدودة بقطاع غزة لقتل مسلحين والبحث عن الرهائن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الحملة العسكرية البرية في غزة "قد تستغرق شهراً أو شهرين أو ثلاثة، ولكن في النهاية لن يكون هناك المزيد من حماس".

وقال: "فيما يتعلق بالجوانب العملياتية للمناورة، في نهاية المطاف، لن يوقف شيء الجيش الإسرائيلي". مضيفا "يجب أن تكون هذه آخر عملية لنا في غزة، لسبب بسيط هو أننا بهذه العملية سوف نتمكن من القضاء على حماس".

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