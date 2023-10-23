الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى إعادة النظر في أمر الإخلاء

جنيف - (بي بي سي)



أمرت إسرائيل الجميع في شمال غزة بإخلاء المنطقة، بما في ذلك الموجودين في المستشفيات.

لكن هذه المهمة "شبه مستحيلة"، كما يقول المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، وتدعو المنظمة إسرائيل إلى إعادة النظر في هذا الأمر.

وقال لبي بي سي: "هناك مرضى لا يمكن نقلهم ببساطة، والعديد منهم يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، وهناك أطفال حديثو الولادة في حاضنات، وأشخاص في ظروف غير مستقرة، ومن الصعب للغاية نقلهم".

وقال ياساريفيتش إن أربع شاحنات محملة بمواد جراحية ومواد علاجية، بالإضافة إلى أدوية للأمراض المزمنة، تم إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مؤخراً، "لكن هذا ليس كافياً نهائياً".

وأضاف أن هناك المزيد من الشاحنات المحملة بالإمدادات جاهزة للتحرك باتجاه معبر رفح، لكن لا توجد ضمانات أمنية بأن الإمدادات يمكنها أن تُدخل بأمان.