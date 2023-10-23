الاحتلال الإسرائيلي: العملية العسكرية البرية في غزة قد تستغرق شهوراً

تل أبيب - (بي بي سي)

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن الحملة العسكرية البرية في غزة "قد تستغرق شهراً أو شهرين أو ثلاثة، ولكن في النهاية لن يكون هناك المزيد من حماس".

وكان جالانت يتحدث بعد إحاطة عسكرية في مركز القيادة والتحكم للعمليات بالقوات الجوية الإسرائيلية.

وقال: "فيما يتعلق بالجوانب العملياتية للمناورة، في نهاية المطاف، لن يوقف شيء الجيش الإسرائيلي". مضيفا "يجب أن تكون هذه آخر عملية لنا في غزة، لسبب بسيط هو أننا بهذه العملية سوف نتمكن من القضاء على حماس".

وأعرب الوزير عن تقديره للقوات الجوية، وقال إن المرحلة المقبلة، ستكون العملية البرية التي طال انتظارها.

ولكن من غير الواضح متى من الممكن أن تُشن.

ومن المنتظر خلال اليومين المقبلين زيارة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإسرائيل.