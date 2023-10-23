إعلان

BBC

94 شهيدًا في الضفة الغربية جراء هجمات الاحتلال منذ 7 أكتوبر

12:11 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله - (بي بي سي)


استشهد شابان وأصيب 5 أشخاص آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويقول مراسل لبي بي سي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر الاثنين، وداهمت عددًا من المنازل، مما أدى إلى وقوع مواجهات داخل المخيم.

وبمقتل الشابين صباح الاثنين، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة إلى 94 منذ السابع من الشهر الحالي.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

الاحتلال الإسرائيلي هجمات الاحتلال شهداء فلسطين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد 4651 فلسطينيًا في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الحكومة توضح حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية لطلاب مراحل النقل في المدارس.