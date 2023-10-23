94 شهيدًا في الضفة الغربية جراء هجمات الاحتلال منذ 7 أكتوبر

رام الله - (بي بي سي)



استشهد شابان وأصيب 5 أشخاص آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويقول مراسل لبي بي سي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر الاثنين، وداهمت عددًا من المنازل، مما أدى إلى وقوع مواجهات داخل المخيم.

وبمقتل الشابين صباح الاثنين، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة إلى 94 منذ السابع من الشهر الحالي.