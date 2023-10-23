إخلاء المباني عقب تهديدات بوجود قنبلة في مدينة ماينتس الألمانية

ماينتس - (د ب أ)

أخلت السلطات الألمانية العديد من المباني في مدينة ماينتس غربي ألمانيا بعد تهديد بوجود قنبلة تستهدف القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف).

وقالت الشرطة في ماينتس إنها تلقت التهديد صباح اليوم الاثنين، مضيفة أنه من أجل ضمان سلامة الموظفين وغيرهم من الأشخاص في الموقع في حي ليرشنبيرج، تم إخلاء العديد من المباني.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن خبراء من مكتب الشرطة الجنائية بولاية راينلاند-بفالتس ومدربي كلاب بوليسية مدربة على استكشاف المتفجرات متواجدون في الموقع.

وبعد ذلك أصدرت السلطات إنهاء للتحذير، وتمكن نحو 600 موظف من العودة إلى مواقع عملهم.