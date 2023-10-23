العراق: نرفض استهداف مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدة في البلاد

بغداد - (د ب أ)

أعلن اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، رفض الحكومة للهجمات التي تستهدف القواعد العراقية التي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في البلاد بدعوة رسمية.

وقال المتحدث العسكري العراقي، في بيان صحفي:"في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية، بمناسبات عدة، عن إدانتها العدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني فإننا نؤكد كذلك رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق".

وأضاف أن "هذه المقرات متواجدة بدعوة رسمية من قبل الحكومة للعمل في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية، لا يمكن معها التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات" .

وذكر أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه الأجهزة الأمنية كافة للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ نحو سبع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة حرير قرب مطار أربيل وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي.