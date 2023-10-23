سفير إسرائيلي سابق لدى ألمانيا يدعو لإحياء حل الدولتين

برلين - (د ب أ)

دعا السفير الإسرائيل السابق لدى ألمانيا، شيمون شتاين، إلى إحياء فكرة حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وقال شتاين في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "إنه أمر بعيد المنال في الوقت الحالي، لكن يجب أن نضعه في الاعتبار. لقد شطبت الحكومة الإسرائيلية الحالية هذا الأمر من جدول أعمالها. و كان ذلك خطأ".

وذكر شتاين أن "أي عملية عسكرية دون منظور سياسي مستقبلي ستكون فرصة ضائعة"، معربا عن أمله في أن ينجح الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له "في تحييد الخطر العسكري الذي تشكله حماس"، وقال: "ثم نطرح السؤال: ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ ونأمل أن تساعدنا الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي في ذلك"، موضحا أن هذه سوف تكون مهمة صعبة للغاية، مضيفا أن السؤال هو ما إذا كان الغرب قادرا على القيام بذلك عندما تخوض روسيا حربا ضد أوكرانيا في نفس الوقت، وما إذا كانت هناك موارد كافية لتحقيق الاستقرار في غزة والأراضي الفلسطينية.

ويتوقع شتاين "حربا طويلة نسبيا"، وقال: "الحرب في وسط مدينة أمر صعب. لقد عايشت ذلك بنفسي كجندي عام 1967 عندما كنت في غزة. لقد كانت دموية للغاية"، مضيفا أنه يأمل ألا ينهار التضامن الألماني نتيجة للهجوم البري الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والهجمات المعادية للسامية في ألمانيا، قال شتاين: "لقد فشل اندماج العديد من الفلسطينيين في ألمانيا. لقد جلبوا الحرب معهم في كثير من الأحيان من وطنهم ويقومون الآن بإسقاطها على الأراضي الألمانية".