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BBC

جيش الاحتلال: قصف 320 هدفًا لحماس والجهاد بغزة في 24 ساعة

11:23 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف حوالي 320 هدفًا تابعًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي الوقت الذي يستعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري على غزة، قال إن الضربات تركز على مواقع قد تعرض قواته للخطر بشكل محتمل، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وقال جيش الاحتلال الليلة الماضية إن القوات الجوية ضربت أنفاقًا يختبئ فيها مقاتلو حماس والجهاد، ومواقع عسكرية ومراكز مراقبة ومواقع لإطلاق قذائف هاون وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

إضافة إلى ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات المدفعية والمدرعات والدبابات قصفت عددا من خلايا حماس في غزة، بما في ذلك خلية تخطط لشن هجوم صاروخي على الحدود.

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