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وزير الخارجية الإيراني يبحث الأوضاع في غزة مع هنية وشكري

11:02 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

وزير الخارجية الإيراني حسین أمیرعبداللهیان

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طهران - (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية إيرانية اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أجرى اتصالات هاتفية مساء الأحد مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ونظيره المصري سامح شكري.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن عبداللهيان بحث بشكل منفصل آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكيفية وقف الهجمات في القطاع، وإرسال المساعدات الإنسانية، ورفض سياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع.

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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حركة حماس إسماعيل هنية سامح شكري

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