وزير الخارجية الإيراني يبحث الأوضاع في غزة مع هنية وشكري
طهران - (د ب أ)
ذكرت تقارير إخبارية إيرانية اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أجرى اتصالات هاتفية مساء الأحد مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ونظيره المصري سامح شكري.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن عبداللهيان بحث بشكل منفصل آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكيفية وقف الهجمات في القطاع، وإرسال المساعدات الإنسانية، ورفض سياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: