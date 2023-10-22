المستشفى الإندونيسي في غزة: معرضون لوقف العمليات الجراحية فور نفاد الوقود
مصراوي
قال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة اليوم الأحد، إنهم يعانون من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية،
وأكد في حديثه لقناة "الجزيرة"، أن لجوء مئات الأسر من النازحين إلى المستشفى زاد من الأعباء عليها، موضحا أنهم باتوا في أمسّ الحاجة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة والوقود.
وأشار إلى أنه في حال عدم توفر حاجاتهم العاجلة، فإنهم معرضون لوقف العمليات الجراحية إذا ما نفد الوقود، موضحا أنهم سيواجهون "كارثة".
سبق وأن قالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، إن عدم إدخال وقود للمستشفيات يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا، وأكدت أن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.
فيما أشار مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الوقود بدأ في النفاد و سينتهي تمام بحلول يوم الأربعاء.
بينما أوضح المتحدث باسم الأونروا أن خدمات المنظمة على وشك التوقف في كل قطاع غزة في حال نفاد الوقود.
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