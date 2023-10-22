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BBC

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن نزوح 200 ألف إسرائيلي داخليا

11:06 م الأحد 22 أكتوبر 2023

المستوطنات الإسرائيلية

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وكالات:
أعلنت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، نزوح 200 ألف إسرائيلي في أعقاب التصعيد بقطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.
وأعلنت الأمم المتحدة، دخول 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، لإغاثة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي.
وأعلنت السلطات المحلية في غزة، نزوح مليون و400 ألف شخص من القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وأوضحت، أن نصف الوحدات السكنية في القطاع تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن نظيره الهولندي، ورئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، سيزوران إسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
ذكرت محطة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الأحد أنه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لتل أبيب يوم الثلاثاء المقبل.

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