إعلان

BBC

إحصائية مرعبة.. 1.4 مليون نازح من غزة وتضرر نصف المباني في القطاع

10:19 م الأحد 22 أكتوبر 2023

العدوان الإسرائيلي على غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أعلنت السلطات المحلية في غزة، نزوح مليون و400 ألف شخص من القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وأوضحت، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، أن نصف الوحدات السكنية في القطاع تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن نظيره الهولندي، ورئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، سيزوران إسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
ذكرت محطة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الأحد أنه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لتل أبيب يوم الثلاثاء المقبل.

سوق مصراوى

العدوان الإسرائيلي قطاع غزة قصف غزة طوفان الأقصى نزوح الفلسطينيين

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل | بيان من المتحدث العسكري بشأن إصابة برج مراقبة بشظايا دبابة إسرائيلية