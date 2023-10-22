وكالات:

أعلنت السلطات المحلية في غزة، نزوح مليون و400 ألف شخص من القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، أن نصف الوحدات السكنية في القطاع تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن نظيره الهولندي، ورئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، سيزوران إسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ذكرت محطة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الأحد أنه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لتل أبيب يوم الثلاثاء المقبل.