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BBC

شكري يناقش مع نظيرته الهولندية هاتفيا التصعيد في غزة

09:29 م الأحد 22 أكتوبر 2023

وزير الخارجية سامح شكري

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وكالات:
ناقش وزير الخارجية، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الهولندية، التصعيد العسكري في غزة.
وأشار متحدث الخارجية، في تدوينة على موقع إكس، إلى أنه "يوجد دعم دولي متزايد لضرورة إنفاذ المساعدات لغزة بشكل مستدام، والبناء على محادثات القادة في قمة القاهرة للسلام لتقديم الدعم الإنساني اللازم، ونبذ العنف ضد المدنيين.

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