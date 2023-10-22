شكري يناقش مع نظيرته الهولندية هاتفيا التصعيد في غزة
وكالات:
ناقش وزير الخارجية، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الهولندية، التصعيد العسكري في غزة.
وأشار متحدث الخارجية، في تدوينة على موقع إكس، إلى أنه "يوجد دعم دولي متزايد لضرورة إنفاذ المساعدات لغزة بشكل مستدام، والبناء على محادثات القادة في قمة القاهرة للسلام لتقديم الدعم الإنساني اللازم، ونبذ العنف ضد المدنيين.
وزير الخارجية شكري يتلقى اتصالاً من @HankeBruinsSlot وزيرة خارجية هولندا حول التصعيد العسكري في غزة. يوجد دعم دولي متزايد لضرورة إنفاذ المساعدات لغزة بشكل مستدام، والبناء على محادثات القادة في قمة القاهرة للسلام لتقديم الدعم الإنساني اللازم، ونبذ العنف ضد المدنيين. pic.twitter.com/MBfAhLawNf— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 22, 2023
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