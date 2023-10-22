الأمم المتحدة : حياة 120 طفلا بالحضّانات متوقفة على نفاد الوقود في غزة
مصراوي
قالت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الأحد، إن حياة 120 طفلا في الحضّانات معرَّضة للخطر بسبب نفاد الوقود بقطاع غزة.
وفي سياق متصل قالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم، إن عدم إدخال وقود للمستشفيات يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا، وأكدت أن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.
فيما أشار مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الوقود بدأ في النفاد و سينتهي تمام بحلول يوم الأربعاء.
بينما أوضح المتحدث باسم الأونروا أن خدمات المنظمة على وشك التوقف في كل قطاع غزة في حال نفاذ الوقود.
وكانت منظمات عالمية قد حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة، بعدما بات القطاع الصحي على شفا الانهيار بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا على إمدادات الوقود التي تشارف مخزوناتها على النفاد.
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