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شكري يناقش مع نظيره الكولومبي هاتفيا التصعيد في غزة

08:26 م الأحد 22 أكتوبر 2023

سامح شكري

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وكالات:
ناقش وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكولومبي، التصعيد في غزة.
واطلع شكري نظيره الكولومبي على مداولات القادة في قمة القاهرة للسلام، وأهمية البناء عليها كخطوة أولى على مسار تنسيق الجهود الدولية لحماية المدنيين، ووقف التصعيد، وإنفاذ المساعدات بصورة مستدامة.

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سامح شكري قمة القاهرة للسلام كولومبيا طوفان الأقصى قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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