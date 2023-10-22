شكري يناقش مع نظيره الكولومبي هاتفيا التصعيد في غزة
وكالات:
ناقش وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكولومبي، التصعيد في غزة.
واطلع شكري نظيره الكولومبي على مداولات القادة في قمة القاهرة للسلام، وأهمية البناء عليها كخطوة أولى على مسار تنسيق الجهود الدولية لحماية المدنيين، ووقف التصعيد، وإنفاذ المساعدات بصورة مستدامة.
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من @AlvaroLeyva وزير خارجية كولومبيا حول التصعيد في غزة. الوزير شكري اطلع نظيره على مداولات القادة في قمة القاهرة للسلام، وأهمية البناء عليها كخطوة أولى على مسار تنسيق الجهود الدولية لحماية المدنيين، ووقف التصعيد، وإنفاذ المساعدات بصورة مستدامة. pic.twitter.com/2cOTIL7s9T— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 22, 2023
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