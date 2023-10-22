المئات يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين بمدينة ألمانية

شتوتجارت - (د ب أ):

تجمع نحو 500 شخص في مسيرة مؤيدة لفلسطين في ساحة القصر بمدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا اليوم الأحد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المسيرة ظلت حتى نهايتها "خالية من الاضطرابات".

وذكرت المتحدثة أن المسيرة خلت من ترديد شعارات أو رفع لافتات مخالفة للدستور.

وتم إنهاء المسيرة بشكل سلمي بعد مضي ثلاث ساعات على بدايتها.