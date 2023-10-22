الصحة الفلسطينية: أكثر من 140 حالة حرجة داخل العناية المركزة بمستشفيات غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، إن التهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات ستسبب كارثة طبية، وأضاف في حديثة لقناة "الجزيرة" إن أكثر من 140 حالة تخضع للعناية المركزة بمستشفيات غزة وضعهم بالغ الخطر.

وأكد أن مجزرة المستشفى المعمداني قد تتكرر إذا نفذ الاحتلال تهديده بقصف مستشفيات غزة، وطالب المجتمع الدولي بعدم الصمت تجاه التهديدات الإسرائيلية بقصف المستشفيات الفلسطينية.

ومنذ بدء الحرب يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات والأطقم الصحية الفلسطينية، وكان آخرها مستشفى المعمداني الذي خلف أكثر من 500 شهيد، إضافة إلى تسلم عدد من المستشفيات إخطارات بالإخلاء الجبري.

سبق وأن قالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، إن عدم إدخال وقود للمستشفيات يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا، وأكدت أن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

فيما أشار مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الوقود بدأ في النفاد و سينتهي تمام بحلول يوم الأربعاء.

بينما أوضح المتحدث باسم الأونروا أن خدمات المنظمة على وشك التوقف في كل قطاع غزة في حال نفاذ الوقود.

وكانت منظمات عالمية قد حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة، بعدما بات القطاع الصحي على شفا الانهيار بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا على إمدادات الوقود التي تشارف مخزوناتها على النفاد.