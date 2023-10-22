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BBC

بلومبرج: إسرائيل تبلغ واشنطن بأنها لن تنتظر كثيرا لبدء العملية البرية

07:26 م الأحد 22 أكتوبر 2023

جنود الاحتلال

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وكالات:

أفادت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤولين، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تنتظر كثيرا لبدء العملية البرية.

وهدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بالتحرك عسكريا إذا توسع النزاع في المنطقة، على إثر التصعيد في غزة.

وقال أوستن، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، إنه "لن نتردد في التحرك العسكري إذا توسع النزاع بالمنطقة".

وأعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد، أن قواته استهدفت موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية وحققنا فيهما إصابات ‏مؤكدة.

وبحسب إعلام عبري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء حوالي 60 ألف مستوطن من المستوطنات القريبة من حدود لبنان.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال.

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