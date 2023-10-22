جيش الاحتلال: طائراتنا هاجمت صواريخ مضادة للدبابات لحزب الله قرب المالكية
مصراوي
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، إن مقاتلاتهم هاجمت بنية تحتية لحزب الله، بعد رصد محاولة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات قرب المالكية.
سبق وأن أعلن حزب الله اللبناني اليوم، أن قواته استهدفت موقعي العبّاد ومسكاف عام بالصواريخ الموجّهة والقذائف المدفعية وحققنا فيهما إصابات مؤكدة.
وبحسب إعلام عبري، بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء حوالي 60 ألف مستوطن من المستوطنات القريبة من حدود لبنان.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال.
ومنذ بدء الحرب الجارية على قطاع غزة، استهدفت القوات التابعة لحزب الله آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين بصواريخ وقذائف موجهة، ليرد عليها جيش الاحتلال بقصف مدفعي لعدد من القرى في جنوب لبنان.
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