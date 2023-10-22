إعلان

BBC

الأونروا: استشهاد 13 من موظفينا اليوم في غزة

06:51 م الأحد 22 أكتوبر 2023

عناصر من وكالة الأونروا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
أعلنت منظمة الأونروا اليوم الأحد، استشهاد 13 من موظفيها في قطاع غزة ليصل إجمالي شهدائها منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 29، وكانت المنظمة قد أكدت على إرسالها الإحداثيات الخاصة بمنشآتها إلى كافة الأطراف المشتركة في الحرب مرتين يوميا تجنبا لقصفها.
بينما أوضح المتحدث باسم الأونروا أن خدمات المنظمة على وشك التوقف في كل قطاع غزة في حال نفاذ الوقود.
وكانت منظمات عالمية قد حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة، بعدما بات القطاع الصحي على شفا الانهيار بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا على إمدادات الوقود التي تشارف مخزوناتها على النفاد.

سوق مصراوى

الأونروا استشهاد اغاثيين قطاع غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market