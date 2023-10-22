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حماس: الاحتلال يخشى تعدد الجبهات على قواته وميليشيات مستوطنيه

06:16 م الأحد 22 أكتوبر 2023

كتائب حماس

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مصراوي
قال المتحدث باسم حركة حماس اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يخشى تعدد الجبهات، ويرى في صحوة الضفة تهديدا وجوديا لقواته وميليشيات مستوطنيه، وأشار إلى أن انخراط جماهير الضفة الغربية له بالغ الأثر في إسناد غزة بمعركة طوفان الأقصى.
وفي السياق ذاته كان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال.
ومنذ بدء الحرب الجارية على قطاع غزة، استهدفت القوات التابعة لحزب الله آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين بصواريخ وقذائف موجهة، ليرد عليها جيش الاحتلال بقصف مدفعي لعدد من القرى في جنوب لبنان.

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الاحتلال الإسرائيلي حزب الله حركة حماس كتائب القسام

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