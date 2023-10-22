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BBC

وزير الدفاع الأمريكي يهدد بالتحرك عسكريا إذا توسع النزاع بالمنطقة

06:15 م الأحد 22 أكتوبر 2023

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وكالات:

هدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بالتحرك عسكريا إذا توسع النزاع في المنطقة، على إثر التصعيد في غزة.

وقال أوستن، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، إنه "لن نتردد في التحرك العسكري إذا توسع النزاع بالمنطقة".

وأعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد، أن قواته استهدفت موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية وحققنا فيهما إصابات ‏مؤكدة.

وبحسب إعلام عبري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء حوالي 60 ألف مستوطن من المستوطنات القريبة من حدود لبنان.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال.

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لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي حزب الله اللبناني

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