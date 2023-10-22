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حزب الله اللبناني: هاجمنا موقعين للاحتلال بالصواريخ الموجهة والمدفعية

05:51 م الأحد 22 أكتوبر 2023

إطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية

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مصراوي
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد، أن قواته استهدفت موقعي العبّاد ومسكاف عام ‏بالصواريخ الموجّهة ‏والقذائف المدفعية وحققنا فيهما إصابات ‏مؤكدة.
وبحسب إعلام عبري، بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء حوالي 60 ألف مستوطن من المستوطنات القريبة من حدود لبنان.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال.
ومنذ بدء الحرب الجارية على قطاع غزة، استهدفت القوات التابعة لحزب الله آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين بصواريخ وقذائف موجهة، ليرد عليها جيش الاحتلال بقصف مدفعي لعدد من القرى في جنوب لبنان.

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