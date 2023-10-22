إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شرق خانيونس

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحون أطلقوا النار باتجاه قوة للجيش غرب السياج الحدودي لقطاع غزة في منطقة كيسوفيم شرق خانيونس، وأشار إلى أن إحدى دباباتهم هاجمت المجموعة التي أطلقت النار على الجنود، فيما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية إصابة 4 جنود أحدهم حالته حرجة خلال الاشتباكات.

سبق وأن أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إن عناصرهم تمكنت من إسقاط قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واستطاعوا خلال الاشتباكات تدمير جرافتين ودبابة، بعدما استهدفهم المقاومون بكمين أثناء عبورها السياج شرق خانيونس، فيما لاذ الناجون من عناصر جيش الاحتلال بالفرار مشيا على الأقدام، تاركين آلياتهم العسكرية.