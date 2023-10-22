كتائب القسام: أسقطنا قوة إسرائيلية ودمرنا جرافتين ودبابة

مصراوي

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إن عناصرهم تمكنت من إسقاط قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واستطاعوا خلال الاشتباكات تدمير جرافتين ودبابة، بعدما استهدفها المقاومون بكمين أثناء عبورها السياج شرق خانيونس، فيما لاذ الناجون من عناصر جيش الاحتلال بالفرار.

ومنذ 3 أسابيع يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، ويشمل ذلك قطع إمدادات القطاع من الكهرباء والمياه.

إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح الحدودي، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح

السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق رشقات

صاروخية متتالية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع عمليات

اختراق غير مسبوقة للمقاومين الفلسطينيين للأراضي المحتلة.

وعلى إثرها أعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.