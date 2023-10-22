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محكمة عراقية تقضي بسجن ابنة الرئيس الراحل صدام حسين

04:26 م الأحد 22 أكتوبر 2023

رغد صدام حسين

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بغداد - (د ب أ)

قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالسجن المؤقت لمدة سبعة سنوات ضد رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتهمة الترويج ونشر أفكار حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في العراق.

وذكرت محكمة جنايات الكرخ، في بيان صحفي، أن "القاضي محمد سلمان محمد قاضي محكمة الكرخ قرر اليوم إصدار حكم غيابي على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق قانون حظر حزب البعث العربي الإشتراكي والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وأراء والترويج في وسائل الإعلام لأفكار حزب البعث في القنوات التلفزيونية".

وأوضحت أن المحكمة "أصدرت أمر قبض بحق المحكومة وأن قرار الحكم صدر بالاتفاق غيابيا قابلا للتميز".

يذكر أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تقيم منذ عام 2003 في الأردن مع أولادها بعد الإطاحة بحكم والدها على خلفية الغزو الأمريكي للعراق في ربيع عام 2003.

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