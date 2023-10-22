ارتفاع عدد الشهداء إلى 4651 شخصًا في قطاع غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4651 جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن 40% من إجمالي الشهداء هم من الأطفال، فيما 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضح القدرة أن من بين إجمالي الشهداء 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا، فيما أصيب 14245 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب القدرة، فإن "المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574 راح ضحيتها 3600 شهيد وصلوا للمستشفيات ومازال أضعاف ذلك تحت الأنقاض".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع".

وفي وقت سابق قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي "تتعمد إلحاق أكبر قدر من الخسائر والأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة والمرافق الخدماتية، حيث تضررت 50 % من الوحدات السكنية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي".