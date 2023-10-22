ميقاتي وأبو الغيط يبحثان التوترات في لبنان

بيروت - (د ب أ)

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط التطورات الراهنة والوضع في لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه ميقاتي من أبو الغيط الذي وضعه في أجواء"قمة القاهرة للسلام"التي عقدت أمس السبت .

وأشارت إلى أنه "تم البحث في التطورات الراهنة والوضع في لبنان إضافة إلى المساعي الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزّة".