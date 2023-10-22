مقتل رئيسة مجلس كنيس يهودي في الولايات المتحدة

ديترويت - (د ب أ)

تحقق الشرطة في ولاية ميتشجان الأمريكية في واقعة العثور على جثة رئيسة مجلس كنيس يهودي في مدينة ديترويت خارج منزلها أمس السبت.

ولم تفصح شرطة ديترويت عن اسم الضحية، ولكن كنيس "إسحاق أجري داون تاون" أعلن عن وفاة رئيسة مجلس الكنيس سامانثا وول عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وقال مسؤولو الكنيس" نشعر بالصدمة بعد معرفتنا بالوفاة المفاجئة لسامانثا وول، رئيسة مجلسنا. في هذه اللحظة ليس لدينا مزيد من المعلومات، ولكننا سوف نتشارك معكم مزيدا من المعلومات عندما تصبح متوافرة".

وكان قد تم استدعاء شرطة ديترويت لموقع الحادث بشأن " العثور على شخص راقد على الأرض لا يستجيب".

وخلص المحققون لوجود آثار عدة طعنات في جسد الضحية، وقد أعلن الأطباء وفاة الضحية في موقع الحادث.