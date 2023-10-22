قرار من القضاء الإداري بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف برنامج محمد شبانة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc، والذي يقدمه محمد شبانة، إلى هيئة المفوضين لجلسة 21 يناير المقبل.

جاء في دعوى مرتضى منصور، أن هناك برنامج بالقناة مسمى بوكس تو بوكس يقدمه محمد شبانة، دأب على تسخير برنامجه في توجيه السب وإشاعة أخبار كاذبة عن مؤسسة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ورئيسه ومجلس الإدارة وكذلك الفرق الرياضية والأجهزة الفنية وذلك تصريحًا وتلميحًا.