الأمم المتحدة تحذر من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن تزامنا مع بدء تأثيرات الإعصار تيج.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، نسخة منه اليوم ، إن "الحالة الإعصارية تيج تؤثر على أرخبيل سقطرى برياح وأمطار قوية، وهي في طريقها للتطور إلى إعصار استوائي شديد مع تأثيرات محتملة على محافظة المهرة شرقي اليمن والحدود مع سلطنة عمان".

وأضافت المنظمة أنه "من المحتمل حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة مع اقتراب النظام من سواحل اليمن ".

وحثت المنظمة الأممية مدراء الشؤون الإنسانية وصناع القرار على أخذ العاصفة الإستوائية تيج بعين الاعتبار في خططهم، ومراقبة الوضع، مشيرة إلى أنه يمكن للأنظمة الاستوائية أن تتطور بسرعة وتسبب أضرارا واسعة النطاق أثناء الهبوط.

ونصحت المنظمة الصيادين اليمنيين بعدم الصيد في البحر العربي، بسبب هذه الحالة المناخية.

بدوره، أفاد المركز اليمني للأرصاد الجوية بهطول أمطار على جزيرة سقطرى، بلغت كميتها 24 ملم في محطة الأرصاد الجوية بمطار سقطرى، وكانت شديدة الغزارة خارج نطاق المحطة.

ولفت في بيان إلى "تطور العاصفة الإعصارية الشديدة جداً (تيج)، إلى عاصفة إعصارية عاتية" ، محذرا السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة من الأحوال الجوية الخطرة، داعياً السكان في أرخبيل سقطرى إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه الدراسة بمحافظتي المهرة وسقطرى، اليوم ، احترازا من إعصار تيج.