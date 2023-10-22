ممثل اليونيسف في مصر: المساعدات التي دخلت غزة قطرة في بحر

نيويورك - (د ب أ)



قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، جيريمي هوبكنز، إن قافلة المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة أمس السبت هي "قطرة في بحر"، بالنظر إلى الحجم الهائل للاحتياجات الإنسانية. ودعا إلى فتح ممر إنساني بشكل مستدام.

وأضاف هوبكنز، في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أن هناك "حاجة إلى أن يكون لدينا بدلا من 20 شاحنة، ما لا يقل عن 100 أو 200 شاحنة" تدخل القطاع يوميا، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

ودعا هوبكنز إلى "وقف كل الأعمال العدائية بشكل فوري" لأنه السبيل الوحيد الذي يُمَكن العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات بأمان.

كما طالب هوبكنز جميع الأطراف بتجنب استهداف المنشآت الصحية والتعليمية، وبحماية العاملين في المجال الصحي كي يؤدوا عملهم.

وقال هوبكنز "تمكنا اليوم من ضم شاحنتين تابعتين لليونيسف إلى القافلة التي دخلت غزة، محملتين بمياه الشرب. كانت تحمل 40 ألف لتر. إنها قطرة في بحر، تقريبا بالمعنى الحرفي للكلمة. وهذا يسمح لنا بالوصول إلى نحو 27 ألف شخص بإمدادات تكفي ليوم واحد، لأن ما دخل اليوم هو كمية صغيرة للغاية. وهذا يعزز الحاجة الملحة لوجود ممر إنساني مستدام مفتوح للإمدادات."

وأضاف هوبكنز " ما دخل اليوم إلى غزة، لا يغطي الاحتياجات على الإطلاق. إنه نسبة ضئيلة للغاية مما هو مطلوب. لذلك نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا بدلا من 20 شاحنة، ما لا يقل عن 100 أو 200 شاحنة تدخل القطاع يوميا. وهذا فقط يعتمد على ما تحمله الشاحنات. لكننا نتحدث عن الغذاء والماء والدواء والوقود. وهذا شرط أساسي حتى نتمكن من الاستجابة للمتطلبات والاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت الحالي."

وقال هوبكنز "وفي الوقت نفسه، ندعو إلى وقف الأعمال العدائية على الفور، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تقديم الخدمات بأمان. ولكن في الوقت نفسه، ندعو أيضا أطراف النزاع إلى تجنب أي استهداف للمرافق الصحية والتعليمية، ما يسمح لنا بإيصال المساعدات بشكل آمن إلى المرافق الصحية وإلى أي مكان توجد فيه حاجة لتلك المساعدات."

وأضاف هوبكنز "نذكّر الأطراف كذلك بضرورة حماية العاملين في المجال الصحي حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمهماتهم."