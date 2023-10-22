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BBC

"البنتاجون" يبرر نشر أسلحة جديدة في الشرق الأوسط

11:46 ص الأحد 22 أكتوبر 2023

وزير الدفاع لويد أوستن

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واشنطن - (بي بي سي)

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي إن التدابير العسكرية التي أعلن عنها حول وضع عدد إضافي من القوات على أهبة الاستعداد تحسبا لأوامر الانتشار السريع في حالة الطوارىء، اتخذت بعد "مناقشات مفصلة" مع الرئيس جو بايدن بشأن "التصعيد الأخير من قبل إيران ووكلائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

ووصف أوستن، في بيان رسمي، هذه التدابير بأنها "خطوات إضافية لزيادة تعزيز وضع وزارة الدفاع في المنطقة".

وقال إنها ستعزز جهود "الردع الإقليمية"، وتزيد من حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع العسكري الحالي بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبدأت جبهة الصراع بين حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، وإسرائيل، التي تحتل أجزاء من جنوب لبنان، في السخونة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان الحزب قد هدد بتصعيد الهجمات على إسرائيل إن استمرت عملياتها العسكرية في غزة واتسعت لتشمل هجوما بريا على القطاع.

ويستعد الجيش الإسرائيلي فيما يبدو لشن هذا الهجوم في وقت لم يعلن عنه.

وتوقع أوستن أن تساعد الخطوات الأمريكية "في الدفاع عن إسرائيل".

وكان الرئيس بايدن قد حذر "أي طرف إقليمي"، في إشارة إلى إيران، من استغلال الوضع الحالي للدخول في حرب مع إسرائيل. وأكد حرص الولايات المتحدة على تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه من دعم.

وتشمل التدابير الأمريكية الأخيرة، وفق بيان البنتاجون، تنشيط نشر منظومات الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد"، وكتائب صواريخ باترويت إضافية في أنحاء الشرق الأوسط.

وسوف يواصل أوستن تقييم متطلبات القوات الأمريكية في المنطقة والنظر في نشر قدرات إضافية حسب الضرورة، وفق البيان.

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