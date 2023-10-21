إعلان

BBC

أبو عبيـــدة: نحن على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتَين "نوريت" و"يوخفد" غداً

11:45 م السبت 21 أكتوبر 2023

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن استعدادهم لإطلاق سراح المحتجزتين "نوريت" و"يوفخيد" غدا بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين يوم أمس.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء السبت، تنوي إطلاق سراح رهينتين إضافيتين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استقبالهما، حسبما ذكرت "العربية".

جاء ذلك بعدما أعلنت الذراع العسكرية لـ"حماس" أمس الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

سوق مصراوى

أبو عبيدة كتائب القسام اطلاق سراح رهائن طوفان الأقصى نوريت يوفخيد

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

.. أول تعليق من الرئاسة المصرية على مغادرة أمير قطر "قمة القاهرة"