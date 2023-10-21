أبو عبيـــدة: نحن على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتَين "نوريت" و"يوخفد" غداً
مصراوي
أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عن استعدادهم لإطلاق سراح المحتجزتين "نوريت" و"يوفخيد" غدا بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين يوم أمس.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء السبت، تنوي إطلاق سراح رهينتين إضافيتين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استقبالهما، حسبما ذكرت "العربية".
جاء ذلك بعدما أعلنت الذراع العسكرية لـ"حماس" أمس الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.
سوق مصراوى
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