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BBC

سادس إغلاق لقصر "فرساي" خارج باريس بسبب تهديد بوجود قنبلة

11:31 م السبت 21 أكتوبر 2023

قصر فرساي، فرنسا

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باريس - (د ب أ)

تم إخلاء قصر "فرساي" خارج باريس، مرة أخرى اليوم السبت، بسبب تهديد بوجود قنبلة به.

وأعلن قصر فرساي، الذي يعد موقعا سياحيا رئيسيا، فتح أبوابه مجددًا عقب استكمال فحص أمني.

وبذلك، أغلق القصر ست مرات في أسبوع واحد بسبب مخاوف أمنية.

وعلى الرغم من أنه تم اعتقال مشتبه به واحد بالفعل، تتواصل التهديدات.

يشار إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تركت التهديدات بوجود قنابل أثرها على المئات من المدارس، في فرنسا، وأيضا في المطارات الإقليمية.

وذكرت السلطات أن العديد من التهديدات صدرت من شباب.

وازدادت التهديدات منذ هجوم مميت لشاب على معلم في مدينة أراس شمالي البلاد قبل أسبوع. وتم بعد ذلك الإعلان عن أعلى مستوى تحذير ضد الأعمال الإرهابية فى فرنسا.

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