جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس إلى 210

مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس إلى 210.

وكانت حماس قد أفرجت أمس عن اثنين من الرهائن الأمريكيين لديها لظروف إنسانية، وكشف المتحدث باسم كتائب القسام المعروف بأبو عبيدة اليوم السبت عن رفض الاحتلال استلام أسيرين آخرين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان سابق إن القوات الإسرائيلية ستدخل غزة في الظرف الأفضل والأنسب، وأوضح في حديثه على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن المساعدات تدخل إلى القطاع بعد الفحص والمراقبة، كما أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال

ومنذ 3 أسابيع يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، ويشمل ذلك قطع إمدادات القطاع من الكهرباء والمياه.

بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح

السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق رشقات

صاروخية متتالية باتجاه مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع عمليات

اختراق غير مسبوقة للمقاومين الفلسطينيين للأراضي المحتلة.

وعلى إثرها أعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.