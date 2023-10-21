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BBC

مسيرة ضخمة في نواكشوط تنديدًا بالحرب على غزة

10:53 م السبت 21 أكتوبر 2023

مسيرة ضخمة في نواكشوط تنديدًا بالحرب على غزة

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نواكشوط - (د ب أ)

دعا الآلاف من سكان العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين الاسرائيليين على المجازر التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين، حسب وصفهم.

وندد المتظاهرون الذين شاركوا في مسيرة ضخمة جابت مساء اليوم السبت أكبر شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط تلبية لنداء أطلقته الأحزاب السياسية الموريتانية بما اعتبروه تواطؤ من الدول الغربية مع العدوان بسبب مواقفها المؤيدة للحرب على غزة .

وطالب المشاركون في المسيرة من خلال شعاراتهم ولافتاتهم برفع الحصار المفروض على غزة وتقديم الدواء والماء والغذاء والوقود لسكانها ومستشفياتها.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تعتبر مجزرة مستشفى المعمداني جريمة حرب وتطالب بمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين .

وتزامنت المسيرة مع عودة الرئيس الموريتاني من قمة للسلام نظمتها مصر في القاهرة دعا فيها ولد الغزواني إلى وقف العدوان على غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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