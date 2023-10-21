روسيا: "قمة القاهرة للسلام" تهدف لتجنب نشوب نزاع عسكري جديد بالشرق الأوسط

موسكو - (د ب أ)

أشاد المبعوث الخاص لرئيس روسيا الإتحادية إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم السبت، بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عقد "قمة السلام" في القاهرة، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا على أن القمة تهدف إلى تجنب نشوب نزاع عسكري دموي جديد في الشرق الأوسط.

وقال بوجدانوف، في كلمته خلال القمة، إن "قطاع غزة يجد نفسه على شفير الهاوية الإنسانية"، مشيرا إلى أن بلاده تتعاطف من صميم القلب مع جميع المنكوبين، وتعزّي أقارب وأهالي جميع الضحايا الذين يُحصى عددهم بآلاف، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأكد أن "الدبلوماسية الروسية تبذل الجهود المكثفة في سبيل خفض التصعيد"، لافتا إلى أن روسيا الاتحادية استجابت للأزمة على الفور وأرسلت المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن "موسكو نقلت إشارة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية بضرورة وقف إطلاق النار العاجل وضمان الممرات الإنسانية من أجل تقديم المساعدة العاجلة إلى جميع المحتاجين".

وختم بوجدانوف، بالإشارة إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأن روسيا تحافظ في سياق التطورات الأخيرة على علاقات بناءة مع جميع الاطراف المعنية ومستعدة للمساهمة الكبيرة في تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية".