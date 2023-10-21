بايدن: ملتزمون بضمان استمرار حصول مدنيي غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية
وكالات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء السبت، إن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بضمان استمرار حصول مدنيي غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية، مضيفًا: "سنعمل مع كل الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحًا".
وتابع بايدن، أن الإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون العيش بسلام وأمان وكرامة على قدر المساواة، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتخلى عن السلام رغم الصعوبات وحل الدولتين.
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