حماس: اتخذنا قرار بإطلاق سراح رهينتين لكن إسرائيل رفضت استلامهما
وكالات
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء السبت، أنها كانت تنوي إطلاق سراح رهينتين إضافيتين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استقبالهما، حسبما ذكرت "العربية".
وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لـ"حماس"، أعلنت أمس الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.
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