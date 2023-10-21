إعلان

BBC

حماس: اتخذنا قرار بإطلاق سراح رهينتين لكن إسرائيل رفضت استلامهما

10:26 م السبت 21 أكتوبر 2023

الناطق باسم كتائب القسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء السبت، أنها كانت تنوي إطلاق سراح رهينتين إضافيتين لأسباب إنسانية لكن إسرائيل رفضت استقبالهما، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لـ"حماس"، أعلنت أمس الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

سوق مصراوى

كتائب القسام اطلاق سراح رهينة الرهائن الإسرائيليين قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

.. أول تعليق من الرئاسة المصرية على مغادرة أمير قطر "قمة القاهرة"