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BBC

جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية الجزائرية الموجهة لسكان غزة

08:32 م السبت 21 أكتوبر 2023

مطار العريش

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الجزائر - (د ب أ)

قررت الجزائر، بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، إرسال "مساعدات إنسانية هامة واستعجالية"، إلى مطار العريش بمصر لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم السبت، إن هذه المساعدات تتمثل في "مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم" التي تم أو سيتم شحنها عبر "جسر جوي مكون من عديد الطائرات التابعة للقوات الجوية" للجيش الجزائري.

وذكرت الرئاسة أن هذه المساعدات العاجلة تعبر عن "التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر".

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مطار العريش مساعدات غزة الجزائر

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