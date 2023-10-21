الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 29 مجزرة في آخر 24 ساعة

مصراوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 29 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، راح ضحيتها 248 شهيدا وأكثر من 400 إصابة.

وكشفت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم عن استشهاد 4385 فلسطينيًا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة للأسبوع الثالث.

وذكرت الوزارة أن 248 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الجاري بلغ 4385 منهم 1756 طفلاً و967 سيدة إضافة إلى 13561 جريحًا.