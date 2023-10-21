استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في غزة وإصابة 4 آخرين في قصف إسرائيلي

كتب- مصراوي

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد أحد عناصره وإصابة 4 آخرين بعدما استهدفهم قصف إسرائيلي أثناء إنقاذ بعض المصابين بمنطقة خربة العدس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن خروج 7 مستشفيات و25 مركزا صحيا من الخدمة بعد الاستهداف المتعمد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ونفاد الوقود.

ومنذ بدء الحرب يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات والأطقم الصحية الفلسطينية، وكان آخرها مستشفى المعمداني الذي خلف أكثر من 500 شهيد، إضافة إلى تسلم عدد من المستشفيات إخطارات بالإخلاء الجبري.

وأوضح اتحاد بلديات غزة، أن هناك انقطاع تام للكهرباء وانعدام شبه كلي للوقود وإلى جانب توقف محطات تحلية مياه البحر عن العمل.