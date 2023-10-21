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BBC

لبنان: نحن دعاة سلام ونعرف الحرب وآثارها وعلى الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك

04:29 م السبت 21 أكتوبر 2023

عبدالله بوحبيب

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مصراوي
قال عبدالله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني، إننا نواصل اتصالاتنا بأطراف
لبنانية حتى لا تتطور الاشتباكات مع إسرائيل لما هو أخطر.
وأضاف وزير الخارجية، أن المسؤولون الإسرائيليون دائما يهددون بتدمير
لبنان وهذا يوتر الوضع أكثر، موضحا نحن دعاة سلام ونعرف الحرب وآثارها
وعلى الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك أيضا.
وتابع حبيب، كثير مما يحدث على حدودنا مرتبط بما يحدث في قطاع غزة ونخشى
توسع الحرب، مضيفا أن حجتنا ستكون أقوى مع حزب الله وغيره من المنظمات
لللقبول بوقف إطلاق النار.

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عبدالله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني إسرائيل الإسرائيليين لبنان

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