لبنان: نحن دعاة سلام ونعرف الحرب وآثارها وعلى الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك
مصراوي
قال عبدالله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني، إننا نواصل اتصالاتنا بأطراف
لبنانية حتى لا تتطور الاشتباكات مع إسرائيل لما هو أخطر.
وأضاف وزير الخارجية، أن المسؤولون الإسرائيليون دائما يهددون بتدمير
لبنان وهذا يوتر الوضع أكثر، موضحا نحن دعاة سلام ونعرف الحرب وآثارها
وعلى الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك أيضا.
وتابع حبيب، كثير مما يحدث على حدودنا مرتبط بما يحدث في قطاع غزة ونخشى
توسع الحرب، مضيفا أن حجتنا ستكون أقوى مع حزب الله وغيره من المنظمات
لللقبول بوقف إطلاق النار.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات الحقائب النسائية لعام 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
"تغنيك عن الكافيهات".. أفضل ماكينات صنع القهوة بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
آخر اتجاهات موضة فساتين خريف 2023تفاصيل
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: