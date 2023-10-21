حريق غرفة كهرباء داخل المعهد العالي للتمثيل بالعمرانية (صور)

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كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تصاعد أدخنة كثيفة من داخل المعهد العالي للتمثيل بمنطقة العمرانية غرب المحافظة، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل المعهد العالي للتمثيل دائرة القسم.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع رئيس الحي.

تبين بالفحص نشوب حريق بغرفة كهرباء داخل المعهد العالي للتمثيل وتمام الإخماد دون إصابات مع استدعاء مسؤولي طوارئ الكهرباء لإصلاح العطل.