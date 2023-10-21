الفصائل الفلسطينية: نشيد بالجهود المصرية لإعادة فتح المعبر ونناشد بالإسراع في سفر الجرحى للعلاج

مصراوي

قال بيان مشترك للفصائل الفلسطينية، إن التحركات في المنطقة لم ترق بعد

إلى مستوى المسؤولية والواجبات لوقف العدوان.

وأضاف البيان، أن أي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق شعبنا ستكون محدودة

الجدوى والتأثير، مشيدا بالجهود المصرية لإعادة فتح المعبر ونناشد

للإسراع في سفر الجرحى للعلاج.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل ذلك منع وصول

إمدادات الطعام والوقود وقطع الكهرباء، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع

الإنساني أكثر فأكثر.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح

السبت 7 أكتوبر الجاري، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف

الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات

دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات

الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي

زراعية.