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BBC

وزير خارجية بريطانيا أمام قمة القاهرة: حماس تعارض السلام لذلك لن نسمح بفوزها

02:57 م السبت 21 أكتوبر 2023

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

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مصراوي

قال وزير خارجية بريطانيا، جيمس كليفرلي، إن المملكة المتحدة تقدم خالص تعازيها لأسر الضحايا في فلسطين وإسرائيل، مؤكدا على أنّ حماس تعارض السلام لذلك لن نسمح بفوزها.

وتابع وزير خارجية بريطانيا خلال كلمته أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "كلنا متأثرون بالوضع المأساوي في غزة، لذا علينا العمل على إحلال السلام في المنطقة ومنع تطور الوضع لحرب شاملة".

وأضاف وزير خارجية بريطانيا :" أن موقف المملكة واضحًا ولطالما كان واضحًأ وهو أن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها، لذا علينا العمل على ضمان عدم فوز حماس وأن ينتصر التعايش السلمي في المنطقة، وأيضًا علينا العمل على تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة".

وأكد وزير خارجية بريطانيا: "علينا العمل على إحلال السلام في المنطقة ومنع تطور الوضع إلى حرب شاملة، خاصة وأنّ الموقف في المنطقة بالغ الصعوبة، ولا نزال نؤمن بأهمية الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي".

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