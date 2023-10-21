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وزير خارجية النرويج أمام قمة القاهرة للسلام: كل ربع ساعة يموت طفل في غزة

02:54 م السبت 21 أكتوبر 2023

وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي

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مصراوي

قال وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، إنه كل ربع ساعة يموت طفل في قطاع غزة .

وتابع خلال كلمته أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "إن النرويج تحث منذ نحو 30 عاما على إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية، ولم نصل إلى حل حقيقي، لكننا نرى أن هناك بعض الملامح الإيجابية خاصة في ظل تقارب بين إسرائيل والعالم العربي".

وأضاف وزير خارجية النرويج: "" يجب الخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإعادة بدء عملية السلام، و نفكر خارج الصندوق والالتزام دائما بحل الدولتين، هذا الوقت هو الوقت المناسب".

وأشار وزير خارجية النرويج: "سنقدم دعما إضافيا للأونروا في غزة، وعلى حماس وإسرائيل الالتزام بحماية المدنيين، كما أنّه يجب علينا تسريع إرسال المساعدات إلى غزة، كما أنّ حصار إسرائيل المفروض على غزة مأساوي، كما أنّ الشرق الأوسط يمر بمنعطف خطير ومُقلق".

سوق مصراوى

وزير خارجية النرويج قمة القاهرة للسلام قطاع غزة إسرائيل

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